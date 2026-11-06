Москва6 ноя Вести.Биологические компьютеры в будущем станут альтернативой электронным, позволят создать безопасный интерфейс мозг-компьютер для передачи данных человеку, будут использоваться при разработке более безопасных генотерапевтических препаратов и для предсказания болезней. Такое мнение в интервью ИС "Вести" рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института, научный руководитель направления "Нанобиомедицина" университета "Сириус" Максим Никитин.

Первый сценарий применения – хранение и переработка информации без электричества, считает ученый.

Есть разные уровни, где он (биокомпьютер — прим. ред.) может использоваться. Первое – это альтернатива, которая не зависит от электричества. Другая вещь – это то, что мы понимаем, что вряд ли мы будем играть в компьютерные игры на биологическом компьютере… А вот получать, допустим, информацию, перепрограммировать эту информацию, минуя электрические компьютеры, – [да]. сообщил Никитин

Важной функцией биокомпьютеров, по словам Никитина, будет интерфейс мозг-компьютер, который позволит передавать информацию от аппарата к человеку напрямую.

Мы все помним фильм "Матрица", когда надо было воткнуть в себя какой-то щуп и туда что-то записывать. Я не думаю, что реально электрические компьютеры смогут построить хороший интерфейс мозг-компьютер. Именно не считывать нашу информацию, а вкладывать в нас какую-то информацию, потому что это будет инвазивно, это будет опасно и так далее. Биологические компьютеры могут сделать очень хороший интерфейс мозг-компьютер. Вот этот интерфейс кажется самым хорошим для того, чтобы разрабатывать биологические компьютеры и встраивать их в нас сказал Никитин

Ученый также отметил, что технологии биокомпьютеров помогут в создании более безопасных препаратов и предсказании заболеваний.

Это будет точно использовано для создания более безопасных генотерапевтических препаратов. Мне кажется, в основном главный двигатель большинства биологов – как сделать жизнь человека лучше, чтобы он меньше болел, дольше жил в хорошем состоянии здоровья. И вот это то, что реально двигает эту индустрию и эту область. Мы понимаем, что, конечно, разработка данных – это здорово, но если мы можем использовать те же самые технологии для предсказания каких-то заболеваний, улучшения лечения и так далее, вот это тот ключ, который никакие электрические компьютеры не решат заявил Никитин

Ранее глава Российской академии наук, ученый в области микро- и наноэлектроники Геннадий Красников рассказал, что в России ведутся разработки биокомпьютеров на основе молекул ДНК, белков и живых нейронов.