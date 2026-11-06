Москва6 ноя Вести.ДНК – самый надежный и емкий носитель информации, известный человечеству: в одном грамме можно сохранить 450 эксабайт данных, что равняется 450 млн терабайт, рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института, научный руководитель направления "Нанобиомедицина" университета "Сириус" Максим Никитин. Подробности о том, как работает система хранения данных в ДНК, ученый рассказал информационной службе "Вести".

ДНК – это очень интересный носитель информации, который человечество только начинает осваивать, но мы понимаем, что это самый надежный хранитель информации, известный человечеству. Мы знаем, что ДНК может храниться тысячи лет. Да, оно в мамонтах и так далее где-то фрагментируется, но в целом, если мы удалим воду, оно может действительно храниться очень долго. И в этом плане это еще и самый емкий хранитель информации. В одном грамме ДНК принципиально можно сохранить 450 эксабайт данных, что равняется 450 млн терабайт. Вся информация, которую человечество сгенерировало за год, буквально поместится в объеме там трех-четырех телефонов сообщил Никитин

Ученый также отметил, что в отличие от современных дата-центров, "ДНК-архив" не будет завязан на электроэнергии.

Мы понимаем, что современные дата-центры, которым требуется гигантское количество энергии, непрерывно переписывают информацию с жестких дисков, чтобы не потерять ее, требует очень большое количество ресурсов. ДНК в этом плане можно заключить в какой-то там кубик, не знаю, из свинца, титана и так далее, и оно будет храниться вечно. И мы не будем переживать, что от того, что выключили электричество, да, что оно куда-то пропало рассказал Никитин

Ранее президент России Владимир Путин назвал открытие Никитиным механизма хранения информации в ДНК настоящим прорывом в мире биологии.