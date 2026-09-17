Москва17 сен Вести.В геноме современного человека есть ДНК неандертальца и еще двух древних видов. Об этом ИС "Вести" рассказал кандидат биологических наук, генетик Андрей Девяткин.

По его словам, существуют так называемые "денисовские" люди и часть современного человечества является их потомками.

Сначала нужно дать вводную – где-то 1-2% нашего генома, и моего, и вашего, и жителей Китая, представителей коренных народов Америки, несут в себе небольшой кусочек ДНК, который был унаследован у неандертальцев. Кроме того, есть так называемые "денисовские" люди. Их первые останки обнаружили в Денисовой пещере, в Алтайском крае. И оказалось, что часть современного человечества является его потомками. В свежей работе американских коллег показано, что в наших геномах есть еще два других древних человека, Еще более древних. Видно, что вот все люди, которые сейчас живут на нашей планете, несут в себе примерно 1% ДНК неизвестного вида людей. Тут можно спекулировать, кто это мог быть, допустим, Homo erectus (человек прямоходящий – прим.ред). Небольшая часть современного человечества – это как раз жители Полинезии, которые унаследовали от себя большую часть генома "денисовского" человека, – несут в себе еще следы четвертого древнего человека пояснил Девяткин

Он также добавил, что само открытие структуры ДНК произошло в 1953 году и никак в тот момент не повлияло на человечество, однако спустя 30 лет возникли вакцины на основе этого открытия. Но теперь, по его мнению, невозможно предсказать, что может произойти сейчас, так как это инвестиция в какие-то будущие открытия, которые непредсказуемы.