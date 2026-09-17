Девяткин: генетически испанец и кореец ближе друг другу, чем два африканца Генетик: в Африке самое большое генетическое разнообразие среди людей

Москва17 сен Вести.Генетически испанец и кореец будут гораздо ближе друг другу, чем два африканца. Об этом ИС "Вести" рассказал кандидат биологических наук, генетик Андрей Девяткин.

По его словам, это обусловлено тем, что на африканском континенте самое большое генетическое разнообразие среди людей.

Все находки древних людей показывают, что их основной эпицентр развития эволюции был именно в Африке. Во-вторых, самое большое генетическое разнообразие среди людей именно в Африке. И, как ни парадоксально, с точки зрения генетики, допустим, испанец и кореец, они будут гораздо ближе друг другу находиться, чем два африканца отметил Девяткин

Он также заявил, что в геноме современного человека есть ДНК трех древних видов.