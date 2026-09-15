NC: ученые выяснили, что у чихуахуа есть общие гены с дикими койотами

Ученые выявили у чихуахуа гены диких койотов NC: ученые выяснили, что у чихуахуа есть общие гены с дикими койотами

Москва15 сен Вести.Американские ученые благодаря новому методу анализа геномов выявили в родословной чихуахуа генетический след койота. Об этом пишет журнал Nature Communications.

Уточняется, что большинство собак Северной и Южной Америки ведут происхождение от европейских пород, завезенных после колонизации континентов, однако современные чихуахуа и мексиканские голые собаки ксолоитцкуинтли сохранили, соответственно, около 4% и 3% генов доколумбовых американских собак.

По данным ученых, индейцы скрещивали своих домашних собак с койотами.

При этом пока нельзя точно установить, когда гены койота проникли в линию чихуахуа и было ли такое скрещивание случайным либо намеренным.

Журнал подчеркивает, что благодаря новому методу анализа геномов можно будет найти и другие следы древнего смешения популяций, которые трудно обнаружить традиционными способами.

Новые сведения позволят более детально восстановить историю домашних собак и понять, как контакты с дикими родственниками сказались на их генетическом разнообразии.

Ранее генетик, научный сотрудник лаборатории постгеномных технологий Научно-исследовательского института медицины труда имени Измерова Андрей Девяткин рассказал, что сегодня по анализу ДНК можно установить предков человека максимум до 10 поколений назад.