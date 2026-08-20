Москва20 авг Вести.В Приморье удалось заснять, как самка дальневосточного леопарда взяла на себя заботу о двух чужих котятах. Это произошло впервые в истории исследований подвида, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда" в MAX.

"Леопард-няня" впервые зафиксирован в дикой природе говорится в публикации

В дирекции заповедников рассказали, что первые месяцы своей жизни котята вместе с родной матерью фиксировались на территории России. Позже их заметили в Китае, а спустя некоторое время та же пара котят вновь отметилась в нашей стране, но уже в сопровождении другой самки по имени Толстушка.

При этом она продолжила путешествовать с чужими котятами, в частности, вновь была замечена в КНР. Однако и биологическая мать малышей также продолжает фиксироваться на территориях России и Китая.

То, что кровная мать котят полностью оставила потомство на попечении другой большой кошки, является уникальным случаем для мировой науки, отмечается в публикации. Однако почему котята оказались на попечении другой самки, осталось загадкой.