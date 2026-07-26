Москва26 июл Вести.В Демократической Республике Конго обнаружен новый вид обезьян - оранжевогубая обезьяна Ликвели, известная как "трясунья ветвей". Она покрыта блестящей черной шерстью, с плечами, напоминающими плащ, длинным хвостом и ярким оранжево-кремовым пятном вокруг рта и носа.

Как пишет израильская газета The Jerusalem Post, новый вид обезьян в тропических лесах Демократической Республики Конго идентифицировала международная группа ученых, включая специалистов из Флоридского атлантического университета (FAU) и Йельского университета.

Хотя эту обезьяну уже видели раньше - как местные жители, называющие ее "Ликвели" на одном диалекте и "трясущая веткой" на другом, так и ученые, сделавшие ее фотографию в 2008 году, — ее не объявляли новым видом до тех пор, пока в статье, опубликованной 15 июля в журнале PLOS One, не было установлено, что она отличается от других обезьян. Этому виду было дано название Colobus congoenisis говорится в материале The Jerusalem Post

Соавтор статьи в журнале PLOS Джуниор Амбоко выбрал это имя, чтобы отметить природное наследие бассейна реки Конго и потому еще, что это первый примат, названный в честь самой Демократической Республики Конго.

Фотография 2008 года была недостаточной для изучения этого вида, на ней даже не было видно всего животного, и эту обезьяну больше не видели до 2018 года. В том году полевому исследователю Жан-Пьеру Капале удалось сфотографировать ее. В период с 2018 по 2022 год было зарегистрировано 114 полевых наблюдений за этими обезьянами, говорится в статье.

Исследователи описывают обезьян, как спокойных и бдительных животных.

Когда мы встречаем группу обезьян, они обычно не убегают, как это делают многие другие приматы. Вместо этого они забираются выше в кроны деревьев и просто наблюдают за нами. Часто кажется, что мы изучаем друг друга сказали они

В заявлении FAU обезьяна описывалась, как "покрытая блестящей черной шерстью, с плечами, напоминающими плащ, длинным развевающимся хвостом и ярким оранжево-кремовым пятном вокруг рта и носа", с "поразительным, похожим на маску внешним видом, не похожим ни на одну известную обезьяну-колобуса". Она весит примерно столько же, сколько маленькая собака.