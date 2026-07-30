Медведев пошутил о профориентации на основе ДНК Медведев шуткой отреагировал на идею профориентации на основе ДНК

Москва30 июл Вести.Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев шуткой отреагировал на инициативу определять предрасположенность человека к той или иной профессии на основе генетических данных. По его мнению, это тема "небезусловная" и даже опасная.

Политик отметил, что такие исследования не могут безусловно определять профессиональный путь.

Нельзя говорить, так, слушай, мы посмотрели твой код ДНК, значит, из тебя получится только плотник сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума "Гвардейск"

По его словам, намного важнее старания и воля человека на пути к реализации своей цели.

Если человек там хорошо физически развит, то потенциально он может стать хорошим спортсменом. Но мы с вами знаем, что очень часто хорошими спортсменами становились не люди, у которых была физика изначально какая-то колоссальная, а за счет своего труда и воли резюмировал Медведев

Ранее из документов кабмина стало известно, что вы России разрабатывают новые методы лечения с использованием генетических технологий.