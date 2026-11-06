Москва6 ноя Вести.Французский стартап Biomemory запустил первый в мире коммерческий сервис хранения данных в необычном формате – критически важную информацию, такую как криптографические ключи, уникальные патенты или учетные записи, предлагается записывать в виде последовательности нуклеотидов. Храниться такая ДНК-флешка может якобы до 150 лет. Подробности о преимуществах такой системы хранения данных в интервью ИС "Вести" рассказал эксперт по информационным технологиям, директор технологической компании Павел Мясоедов.

По оценке специалиста, главные преимущества технологии – неограниченные объемы хранения и надежная защита данных.

Если мы говорим о возможностях, о емкости этой технологии, то она действительно вам дает возможность и защищать, и хранить неограниченные объемы информации, защищать их неограниченно сложными способами. Это классная история для архивирования данных, для хранения каких-то совсем огромных массивов. Также это очень классная технология на уровне биотеха для хранения, например, уникальных паспортов или медицинских карт, связанных с конкретным человеком объяснил Мясоедов

Ранее глава Российской академии наук, ученый в области микро- и наноэлектроники Геннадий Красников рассказал, что в России ведутся разработки биокомпьютеров, в том числе вычислительных систем на основе молекул ДНК, белков и живых нейронов.