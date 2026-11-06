Москва6 ноя Вести.Главный сдерживающий фактор массового использования технологии хранения данных в ДНК – скорость записи. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института, научный руководитель направления "Нанобиомедицина" университета "Сириус" Максим Никитин.

Принцип кодирования в ДНК, по словам ученого, не сильно отличается от привычного двоичного кода.

Наши компьютеры работают, сохраняя данные в нолики и единички. У ДНК – буквы АТГЦ. То есть, по сути, та же самая система, только не нолик и единичка, а еще добавляется двоечка и троечка. Дальше все остальное придумала природа. То есть в нашем организме ДНК – это самый главный хранитель наследственной информации. Соответственно, все механизмы считывания, записывания в природе заложены рассказал Никитин

Никитин сообщил, что сейчас ученые трудятся над ускорением процесса записи данных.

Другое дело, что записывание не совсем то, которое нужно нам сейчас. То есть природа записывала эту информацию очень долго, миллиарды лет. Нам надо побыстрее. Соответственно, для этого нам нужно все-таки чуть-чуть модифицировать природные механизмы и сделать так, чтобы буквально мы могли выращивать цепи ДНК с нужной последовательностью ноликов, единичек, двоек и троек, ну то есть АТГЦ, и делать это супербыстро сообщил Никитин

По словам ученого, именно скорость записи пока сдерживает технологию от массового внедрения.

Данных очень много, и как раз скорость записи – это ключевой сдерживающий фактор для того, чтобы эта технология стала, ну, буквально там использоваться в каждом доме, в каждом телефоне. Пока мы уступаем в скорости. По емкости и даже, в общем-то, считыванию сейчас более решенная задача, потому что в медицине нам нужно всем считать геномы. И технологии как раз считывания, они очень активно развиваются. Эти технологии уже хорошо работают, но все равно в перспективе, конечно, для того чтобы мы сравнялись со скоростью телефона или жестких дисков, все равно и эту технологию надо развивать. Но в первую очередь , самое главное – достичь нужной скорости записи. А это, грубо говоря, десятки, сотни петабайт в месяц сказал Никитин

Ранее Никитин рассказал, как работает технология хранения данных в ДНК.

АТГЦ - это "алфавит", согласно которому работает ДНК. Он состоит из четырех азотистых оснований: А- аденин, Т - тимин, Г - гуанин, Ц - цитозин.