Ученый рассказал, как записывают данные на "ДНК-флешки" Ученый Никитин: фермент из человеческого генома ускорил запись информации в ДНК

Москва6 ноя Вести.Технология хранения данных в ДНК позволяет сохранять информацию в виде последовательности нуклеотидов. Подробности о том, как данные записываются на такие "ДНК-флешки", ИС "Вести" рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института, научный руководитель направления "Нанобиомедицина" университета "Сириус" Максим Никитин.

По словам Никитина, на данный момент ученым известно два способа записи данных.

Один, которым пользовались все биологи, химики — фосфорамидитный способ синтеза. Это буквально химия, которая идет не в водной среде, то есть мы используем органические растворители различные, чтобы химически присоединять буквы по одной. Но этот способ вот как раз и довольно медленный объяснил Никитин

Ученый отметил, что в последнее время начали активно развиваться технологии ферментативного синтеза, что позволило ускорить запись.

Мы используем именно природный механизм записи информации в ДНК. Есть такой фермент, ТдТ называется, он придуман природой, чтобы создавать некие вариативные куски в нашем геноме. И вот ученые придумали, что можно взять этот фермент и уже в водной среде наращивать ДНК существенно быстрее, чем работает химия. И вот это такое веяние последних лет, нам кажется, что основной прорыв будет именно там рассказал Никитин

Ранее Никитин сообщил, что скорость записи является главным сдерживающим фактором массового использования технологии хранения данных в ДНК.