Москва6 нояВести.Технология хранения данных в ДНК позволяет сохранять информацию в виде последовательности нуклеотидов. Подробности о том, как данные записываются на такие "ДНК-флешки", ИС "Вести" рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института, научный руководитель направления "Нанобиомедицина" университета "Сириус" Максим Никитин.
По словам Никитина, на данный момент ученым известно два способа записи данных.
Один, которым пользовались все биологи, химики — фосфорамидитный способ синтеза. Это буквально химия, которая идет не в водной среде, то есть мы используем органические растворители различные, чтобы химически присоединять буквы по одной. Но этот способ вот как раз и довольно медленныйобъяснил Никитин
Ученый отметил, что в последнее время начали активно развиваться технологии ферментативного синтеза, что позволило ускорить запись.
Мы используем именно природный механизм записи информации в ДНК. Есть такой фермент, ТдТ называется, он придуман природой, чтобы создавать некие вариативные куски в нашем геноме. И вот ученые придумали, что можно взять этот фермент и уже в водной среде наращивать ДНК существенно быстрее, чем работает химия. И вот это такое веяние последних лет, нам кажется, что основной прорыв будет именно тамрассказал Никитин
Ранее Никитин сообщил, что скорость записи является главным сдерживающим фактором массового использования технологии хранения данных в ДНК.