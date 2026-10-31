Москва31 окт Вести.Практическое применение квантовых технологий в различных отраслях промышленности - фокус нового этапа дорожной карты по квантовым вычислениям до 2030 года, которой руководит Росатом. О том, как квантовая физика помогает в создании сверхчувствительных детекторов, рассказал ИС "Вести" руководитель научных групп в "Росатом Квантовые технологии" и Российском квантовом центре Дмитрий Чермошенцев.

В обычных детекторах чувствительность зависит от мощности сигнала.

Чтобы увеличивать чувствительность классических детекторов, нам нужно увеличивать мощность сигнала. Представьте, что у вас стоит какой-то детектор, и вы им светите куда-то на биологическую ткань. Совершенно верно, это - ожог пояснил Чермошенцев

Квантовая физика помогает сделать детектор сверхчувствительным, чтобы он, например, мог засечь малейшую концентрацию вирусов в организме, не навредив пациенту.

Мы можем с вами взять и увеличить неопределенность одной из двух измеряемых величин - ну, например, фазы. Тогда неопределенность по амплитуде начнет уменьшаться. Как это можно себе представить? У нас изначально это такой кружочек, у которого величина радиуса по двум направлениям одинаковая. Теперь представьте, что мы берем этот кружочек, начинаем вытягивать в одном из направлений, при этом оставляя его площадь постоянной. Тогда получится, что у нас в одном направлении неопределенность увеличится, в другом - уменьшится. Это как раз тот самый механизм, который позволит нам, не увеличивая мощность, увеличить чувствительность наших приборов объяснил Дмитрий Чермошенцев

Одна из главных сфер применения таких детекторов - медицина. С помощью детекторов, созданных на основе квантовых фотонных технологий, специалисты в перспективе смогут выявлять заболевания на самых ранних стадиях.