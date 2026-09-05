В ФМБЦ им. Бурназяна рассказали о технологиях диагностики в ядерной медицине

В ФМБЦ им. Бурназяна рассказали о технологиях диагностики в ядерной медицине В ФМБЦ им. Бурназяна рассказали о технологиях диагностики в ядерной медицине

Москва5 сен Вести.Новейшие российские разработки обеспечивают передовую диагностику в ядерной медицине. Об одной из таких разработок - титан-скандиевом генераторе - рассказал ИС "Вести" генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна Юрий Удалов.

Легендарному Центру имени Бурназяна, где в советское время спасали пострадавших во время Чернобыльской аварии, исполняется 80 лет.

Есть, например, совершенно эксклюзивные истории. Это титан-скандиевый генератор, который на сегодняшний момент прошел первый этап патентования. Практически можно увидеть аппарат ОФЭКТ/КТ (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией.- прим.ред.). Это национальный проект, они стоят по всей стране. На сегодняшний момент мы должны использовать генераторы, которые работают в течение одного-двух, максимум трех дней. А при дальнейшем запуске нашего продукта это будет 65 лет. И мы за то, чтобы эти проекты множились отметил он

Отмечается, что современная диагностическая трехмерная модель, создаваемая по данным рентгеновских снимков, помогает специалистам при проведении медицинских вмешательств.