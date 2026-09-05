Москва5 сенВести.Взаимодействие ученых медиков и атомщиков повлияло на развитие рынка радиофармпрепаратов в РФ. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Юрий Удалов.
По его словам, речь идет не о конкуренции между учеными, а именно о сотрудничестве и работе на общий результат.
Этот контакт непосредственный и ежедневный. Например, в Институте атомных реакторов в Димитровграде производят сырье. На площадке в городе Димитровграде - это Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии (ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России) - проводится доведение препаратов и непосредственные клинические испытания. Уже несколько препаратов были изготовлены, зарегистрированы, и люди уже получают лечениеотметил он