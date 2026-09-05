Сотрудничество ученых ФМБА с атомщиками расширило линейку препаратов против рака В РФ используется комплексный подход для создания препаратов против рака

Москва5 сен Вести.Взаимодействие ученых медиков и атомщиков повлияло на развитие рынка радиофармпрепаратов в РФ. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Юрий Удалов.

По его словам, речь идет не о конкуренции между учеными, а именно о сотрудничестве и работе на общий результат.