В госпитале имени Бурденко при лечении ран делают акцент на вакуумной терапии

В госпитале имени Бурденко рассказали о новых разработках по лечению раненых В госпитале имени Бурденко при лечении ран делают акцент на вакуумной терапии

Москва28 авг Вести.В Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко разработана комплексная система лечения раненых, которая сформировала новое направление – военно-реконструктивную хирургию. Акцент в ней сделан на вакуумной терапии. Подробности в интервью ИС "Вести" рассказал старший ординатор Центра травматологии и ортопедии Владимир Беседин.

Суть методики заключается в создании отрицательного давления в ране, за счет чего уменьшается ее размер и происходит стимуляция регенерации тканей, подчеркнул специалист.

За годы работы мы модернизировали эту систему и уже на сегодняшний день разработаны портативные аппараты, которые позволяют преемственно бесшовно применять методику от передовой медицинской группы на линии боевого соприкосновения до многопрофильной военно-медицинской организации объяснил Беседин на полях форума "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде

Также, по его словам, для борьбы с раневыми инфекциями система была усовершенствована, и одновременно с вакуумом в ране медики разработали подачу раствора антисептика в мягкую и в костную ткани. Накопленный в зоне спецоперации опыт можно использовать и в гражданской медицине, уточнил Беседин.

Это позволит повысить эффективность лечения, сократить сроки восстановления функций и в целом улучшить качество жизни и здоровья граждан при лечении ран любой этиологии: не только при боевых ранениях, но и в системе гражданского здравоохранения добавил он

Разработанная технология позволяет сократить срок подготовки раны к переходу на реконструктивно-пластический этап оперативного лечения, что крайне важно в условиях преобладания тяжелых минно-взрывных ранений с дефектами тканей, подытожил Беседин.