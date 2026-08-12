В Росатоме впервые освоили кубитные операции для улучшения квантовых компьютеров

Российские ученые освоили новый метод увеличения мощности квантовых компьютеров В Росатоме впервые освоили кубитные операции для улучшения квантовых компьютеров

Москва12 авг Вести.Ученые Квантового проекта госкорпорации "Росатом" впервые в России продемонстрировали кубитные операции на планарных ионных ловушках, что позволит в будущем совершенствовать квантовые технологии вплоть до их практического применения. Об этом заявили в пресс-службе "Росатом квантовые технологии".

Улучшенные квантовые вычислители позволят решать целые спектры индустриальных сложных задач.

Успехов в исследовании добились сразу две группы ученых: ФИАН под руководством Ильи Семерикова и группа Российского квантового центра (РКЦ) под руководством Кирилла Лахманского.

Переход к планарной технологии является принципиально важным для обеспечения качественно нового уровня нашей работы, без которого невозможно создание сильных квантовых вычислителей сказал Лахманский

По его словам, развитие квантовых технологий в России к 2030 году планирует дойти до уровня мировых лидерских квантовых проектов.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, что над развитием квантовых технологий в России работают 19 научных групп.