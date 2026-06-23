Москва23 июн Вести.Директор Центра беспроводной связи и интернета вещей Сколтеха Алексей Фролов рассказал ИС "Вести" об уникальных свойствах фотонных чипов по технологии "кремний на изоляторе".

Сколтех намерен запустить в РФ первое контрактное производство кремниевых фотонных чипов. На данный момент проходят лабораторные испытания уникальной телекоммуникационной системы, которую, по словам главы центра, невозможно взломать физически.

Абсолютная защита связана с самой физикой, то есть, перехватывая передачу по квантовому каналу, читая или клонируя ее, мы уничтожаем эту информацию пояснил Фролов

Устройства размером с чемодан неуязвимы для взлома системы. Их спроектировали и создали в Сколтехе. Работает все по прежнему принципу квантового распределения ключей.

Сами пакеты данных ходят между абонентами по обычной сети, но они зашифрованы с помощью особого ключа, который, в свою очередь, передается по отдельному каналу и представляет собой закодированный набор квантовых состояний электронов или фотонов. Чтобы расшифровать сообщение, потенциальному хакеру нужно знать этот ключ. Но даже если он сумеет получить доступ к каналу, против него сработает физика: попытка прочесть квантовые состояния частиц приведет к их изменению. Электроника это сразу распознает и не будет использовать скомпрометированный ключ.

Для абонента это выглядит довольно просто. На смартфон устанавливается специальное ПО [программное обеспечение], разработанное в Сколтехе. Далее он получает ключевую информацию от разработанного нами комплекса и может участвовать в коммуникации. Технология масштабируется, да, но она все-таки [ориентирована] в приоритете на B2B-сегмент: это банки, бизнес, предприятия, коммерческие офисы и так далее перечислил Евгений Маврин руководитель группы разработчиков Центра беспроводной связи и интернета вещей Сколтеха

Ученые не исключают, что глобальная система шифрования данных рухнет. Банковская тайна, государственные секреты, личные переписки в мессенджерах могут оказаться скомпрометированными. К этому сценарию готовы в Сколтехе.

Мир активно готовится. Но я думаю, в ближайшие 10—20 лет нас ждет вот эта перспектива. Вот этот комплекс, который мы разработали в рамках научно-исследовательской работы, — это первый в России комплекс, где мы демонстрируем возможность использования протокола квантового распределения ключей и применения его для подключения мобильных абонентов сообщил Фролов

Как отмечают ученые, шифрование — лишь одно из направлений квантовых технологий. Это сродни обычной электронике, только вместо электрических сигналов системы обрабатывают квантовые состояния элементарных частиц. На такой физической основе можно создавать чрезвычайно точные измерительные приборы, особые каналы связи и даже реализовывать логику, то есть собрать компьютер. Подчеркивается, что такие работы в России уже активно ведутся.