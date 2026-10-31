Росатом: квантовые расчеты в атомной отрасли могут дать потрясающий эффект Росатом: квантовые расчеты могут помочь создавать новые материалы для АЭС

Москва31 окт Вести.В Росатоме идет обкатка квантовых алгоритмов для сложных расчетов, что в будущем может помочь в создании новых материалов для атомных реакторов. Об этом рассказал ИС "Вести" директор по цифровизации проектного направления "Прорыв" Андрей Федоровский.

Квантово-вдохновленные алгоритмы уже используются в рамках инновационного проекта "Прорыв" в Северске, где Росатом создает первый в мире опытно-промышленный энергоблок на базе реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем.

Есть планы построить еще энное количество таких заводов. У нас есть в дорожной карте некоторое количество новых энергоблоков. Нам нужно заранее на много лет вперед рассчитывать все цепочки поставок сырья для изготовления топлива. К концу 2027 года мы надеемся получить расчеты этой логистики рассказал Федоровский

Также очень объемной задачей является расчет теплопроводности материалов.

Печи карботермического синтеза - это установки, где "печется" наше новое топливо, где спекаются таблетки - там сложный режим нагрева этих таблеток, потом охлаждения, чтобы они правильную форму, свойства получили в этой печке. Соответственно, все это нужно хорошо считать пояснил он

Сейчас идет обкатка квантовых алгоритмов, которые в перспективе могут, например, помочь в разработке новых материалов для атомных станций.

Как сейчас производятся эксперименты, которые необходимы для разработки нового конструкционного материала? Делается, например, новый сплав, нарезаются небольшие такие кубики, они помещаются в активную зону работающего ядерного реактора, год, два, три там облучаются. Потом их нужно из этой активной зоны достать, отвезти в лабораторию, сделать там распилы - все это очень долго и очень дорого. И вот тут как раз квантовые компьютеры в будущем, наверное, тоже будут способны дать потрясающий эффект рассказал Андрей Федоровский

Также в Росатоме назвали ряд сфер возможного применения квантовых вычислений за пределами отрасли.