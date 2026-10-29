Росатом приступил к строительству завода по разделению редкоземов

Госэкспертиза разрешила Росатому строить завод по редкоземельным элементам Росатом приступил к строительству завода по разделению редкоземов

Москва29 окт Вести.Главгосэкспертиза выдала Росатому положительное заключение на строительство завода по разделению редкоземельных элементов, сообщает горнорудное подразделение Росатома.

Мощность предприятия составит 2,5 тыс. тонн готовой продукции в год.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту разделительного комплекса РЗМ отмечает Росатом

На предприятии начнут выпускать востребованные редкоземельные элементы магнитной группы, а также лантан и церий. Эти элементы необходимы для микроэлектроники.

Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что уже появились предложения по десяткам проектов в области добычи редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском кластере в Сибири.

Мантуров подчеркнул, что добыча редкоземельных металлов является трудоемким и ресурсозатратным делом.