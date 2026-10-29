Москва29 октВести.Главгосэкспертиза выдала Росатому положительное заключение на строительство завода по разделению редкоземельных элементов, сообщает горнорудное подразделение Росатома.
Мощность предприятия составит 2,5 тыс. тонн готовой продукции в год.
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту разделительного комплекса РЗМотмечает Росатом
На предприятии начнут выпускать востребованные редкоземельные элементы магнитной группы, а также лантан и церий. Эти элементы необходимы для микроэлектроники.
Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что уже появились предложения по десяткам проектов в области добычи редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском кластере в Сибири.
Мантуров подчеркнул, что добыча редкоземельных металлов является трудоемким и ресурсозатратным делом.