Профессор МГУ Никитин: мир умрет не от вирусов, а без них

Вирусолог: мир умрет не от вирусов, а без них Профессор МГУ Никитин: мир умрет не от вирусов, а без них

Москва30 сен Вести.Человечество умрет не от вирусов, а без них, так как последние косвенно влияют даже на производство кислорода на Земле. Об этом сказал журналистам профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николай Никитин.

По его словам, люди привыкли рассматривать вирусы как что-то плохое для человека. Но на самом деле они контролируют численность микроорганизмов, косвенно отвечают за производство кислорода на планете, являются материалом для эволюции.

Мир умрет без вирусов… Да, мы рассматриваем вирусы как патогены, но это малая часть их роли считает ученый

Он указал на то, что вирусы, которые были на планете до человека, останутся на Земле и после него, сообщает ТАСС.