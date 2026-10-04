Академик РАН Гинцбург: в РФ могут создать новую вакцину за несколько месяцев

Академик Гинцбург: Россия может создать новую вакцину за несколько месяцев Академик РАН Гинцбург: в РФ могут создать новую вакцину за несколько месяцев

Москва4 окт Вести.Россия располагает технологиями, которые позволяют за несколько месяцев разработать необходимый вакцинный препарат, отметил в беседе ИС "Вести" академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Наличие таких возможностей, по его словам, наглядно продемонстрировали уроки пандемии COVID-19.

В настоящее время страна располагает теми необходимыми технологиями, которые позволяют за очень короткое время буквально за несколько месяцев, создать необходимый вакцинный препарат. Это фактически три универсальные технологии. Это технология, которая была использована для создания известной вакцины — "Спутник-V", это генно-инженерные аденовирусы, это мРНК-технология. И третья универсальная технология — это вирусоподобные частицы перечислил Гинцбург

Вирусоподобные частицы — это белковые молекулы-антигены, которые являются индукторами правильного, нужного иммунного ответа. При помещении в раствор они обладают свойством самосборки и образуют структуры, имитирующие вирус. Такие частицы хорошо распознаются иммунными клетками организма и запускают иммунный ответ против конкретного возбудителя, пояснил он.

Центр Гамалеи этими технологиями располагает и постоянно их развивает, добавил Гинцбург.

Необходима, конечно, производственная часть. А производственная часть состоит в том, что, согласно этим технологиям, если вакцина создается за 3-4 месяца, то необходимы производственные мощности в стране, которые [могли бы выпустить вакцины] на 146 млн человек. Поэтому здесь должна быть [проделана] очень большая организационная работа, которая должна продумать, как в период между эпидемиями рационально использовать эти мощности, чтобы они всегда были под рукой пояснил академик

Для того, чтобы это осуществить должна быть создана специальная государственная программа, заключил он.

Ранее Гинцбург сообщал, что российская вакцина, которая защищает от заражения туберкулезом, прошла третью стадию клинических испытаний.