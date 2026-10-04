Гинцбург рассказал, как успехи Центра Гамалеи связаны с Курчатовским институтом Гинцбург связал успехи Центра Гамалеи со своим опытом в Курчатовском институте

Москва4 окт Вести.Академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил ИС "Вести", что успехи центра за последние два десятилетия во многом объясняются школой, которую он прошел в начале карьеры.

По его словам, тот научный багаж, который он получил, работая восемь лет в биологическом отделе Курчатовского института, до сих пор помогает ему решать многие научные проблемы.

Честно говорю, до сих пор те успехи, которые последние два десятилетия связывают с Институтом Гамалеи, во многом обязаны тому, что я получил в лаборатории Романа Бениаминовича Хесина-Лурье, который во многом был идеологом молекулярной генетики, молекулярной биологии отметил Гинцбург

Хесин-Лурье с 1959 по 1977 год возглавлял лабораторию основ молекулярной генетики в радиобиологическом отделе Института атомной энергии им. И. В. Курчатова.

Курчатовский институт возглавляли выдающиеся люди… Меня научили там рационально мыслить, раскладывать любую сложную задачу на составляющие, комбинаторики, соответствия и другим общим подходом для решения самых сложных научных задач, не говоря уже о специалитете, связанном со структурой РНК, ДНК, РНК-полимеразы, терминации, инициации и всех прочих физико-химических вещах, связанных с молекулярной работой нашего генетического аппарата перечислил он

Академик Гинцбург ранее отметил сегодняшние возможности России благодаря технологиям, которыми страна располагает. Как следует с его слов, в РФ за несколько месяцев можно разработать необходимый вакцинный препарат.