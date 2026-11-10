Путин поздравил академика Гинцбурга с 75-летием Путин направил академику Гинцбургу поздравление с 75-летием

Москва10 ноя Вести.Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем Александра Гинцбурга, научного руководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академика РАН. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил особую ценность исследований и разработок Гинцбурга для профилактики и лечения опасных заболеваний, а также сохранения здоровья и жизни людей.

Результаты ваших фундаментальных исследований и инновационных разработок имеют особую ценность, служат профилактике и лечению опасных заболеваний, сохранению здоровья и жизни людей говорится в телеграмме

Глава государства отметил вклад Гинцбурга в развитие научной школы, а также его преподавательскую и наставническую деятельность. По словам президента, академик уделяет большое внимание профессиональному становлению молодых специалистов.

Ранее Гинцбург в комментарии для ИС "Вести" заявил, что не чувствует себя на свой возраст.