Академик Гинцбург: я себя не чувствую на 75 лет

Академик Гинцбург признался, что не чувствует себя на свой возраст Академик Гинцбург: я себя не чувствую на 75 лет

Москва10 ноя Вести.Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в комментарии ИС "Вести" заявил, что не чувствует себя на свой возраст.

10 ноября известному российскому микробиологу исполнилось 75 лет.

Я себя не чувствую, наверное, на 75 по той простой причине, что очень много еще новых идей, с помощью которых надо спасать мир. В душе 18 лет, и это помогает мне смотреть на окружающий мир глазами "Ой, сколько еще многого, чего я еще не сделал" заявил он

Гинцбург также подчеркнул, что успехам Центра Гамалеи, где создали российскую вакцину против ковида, обязан своей команде.

Я сделал определенный вклад [в борьбу с коронавирусом], и я всегда говорил, что спасла команда добавил он

Ранее Гинцбург рассказал, что успехи центра за последние два десятилетия во многом объясняются школой, которую он прошел в начале карьеры.