Москва10 ноя Вести.Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России научному руководителю центра Гамалеи Александру Гинцбургу. Соответствующий указ, подписанный главой государства, размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

За особые заслуги перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки здравоохранения присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Гинцбургу Александру Леонидовичу говорится в тексте указа

Ранее президент поздравил Гинцбурга с 75-летием. Российский лидер отметил особую ценность исследований и разработок Гинцбурга в целях профилактики и лечения опасных заболеваний и сохранения здоровья и жизни людей.

Сам Гинцбург в комментарии ИС "Вести" признался, что не чувствует себя на 75 лет. По его словам, у него большие планы и "много еще новых идей, с помощью которых надо спасать мир".