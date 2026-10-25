Гинцбург заявил об успешности создания вакцин для борьбы с онкологией Гинцбург: в РФ успешно делают вакцины для борьбы с онкологическими заболеваниями

Москва25 окт Вести.В России по решению президента сформирован консорциум институтов по созданию вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями, и эта задача на сегодняшний день успешно решается. Подробностями с ИС "Вести" поделился научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, сегодня медицина вооружена современными технологиями, которые позволяют создавать профилактические и терапевтические препараты по отношению ко всему спектру как инфекционных заболеваний, так и многих онкологических заболеваний.

Сейчас наука и высокотехнологическая промышленность идет в жесткой связке для решения задач как в инфекционной патологии, так и в онкологии на стадии реального масштабирования этих технологий. Благодаря тому, что по распоряжению нашего президента правительство сформировало консорциум по решению данной проблемы, по созданию вакцин, направленных на борьбу с онкологическими заболеваниями, данная проблема успешно решается сообщил Гинцбург

В консорциум вошли не только биологические институты, но и математический. Это Институт системного программирования, в котором была создана уникальная отечественная система для облегчения процесса создания вакцин против онкологии.

Математическая среда позволяет переводить генетическую информацию злокачественной опухоли в структуру той вакцины, которую надо синтезировать, чтобы индуцировать иммунную систему против этой опухоли… Потому что каждое злокачественное заболевание – это собственные, отдельные, как правило, антигены объяснил он

Профилактические вакцины формируют не только мощный гуморальный иммунитет, но и создают клеточный иммунитет.

Этот иммунитет дает возможность иммунной системе контролировать не только защиту от внешних агентов, то есть от патогенных микроорганизмов, но и от внутренних неприятностей, связанных с генетическими изменениями в собственном аппарате… клетки и возможности того, что эти изменения могут привести к злокачественному росту подытожил Гинцбург

Ранее сообщалось, что Россия располагает технологиями, которые позволяют за несколько месяцев разработать необходимый вакцинный препарат.