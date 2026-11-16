Москва16 ноя Вести.При некоторых заболеваниях злокачественные опухоли вошли в фазу хорошо контролируемого процесса. Об этом ИС "Вести" заявил доктор медицинских наук, онколог Алексей Новик.

При некоторых заболеваниях злокачественные опухоли вошли в фазу хорошо контролируемого процесса. И для некоторых опухолей действительно была достигнута возможность излечения даже при очень распространенных процессах. Да, пока что это только отдельное заболевание, но тем не менее вся онкология идет в этом направлении, и за последние, наверное, пять-десять лет сделаны очень большие шаги к достижению этой цели сказал онколог

Новик добавил, что на сегодняшний день зарегистрированы вакцины при лечении некоторых видов рака.

У нас вот в пятницу буквально была зарегистрирована вакцина для лечения меланом, сарком, глиобластом и колоректального рака и для применения в том числе и у детей при саркомах и опухолях ЦНС. Разрабатываются и существует уже в программе государственных гарантий вакцины для лечения также колоректального рака - другой технологии, но они уже есть. Это если мы говорим именно про вакцину, потому что, конечно, в целом достижения лекарственной терапии, они гораздо шире и гораздо больше. Где-то это достигается с помощью химиотерапии, которая вроде бы устаревшая, вроде бы токсичная, но тем не менее для некоторых пациентов именно она излечивающая. На самом деле самый большой эффект удается достичь, когда мы комплексно подходим к решению проблем сказал врач

Ранее сообщил онколог, кандидат медицинских наук Эльхан Ибрагимов заявил, что результат лечения первого пациента с помощью российской онковакцины выглядит многообещающе, однако пока невозможно сделать однозначный вывод об эффективности технологии.