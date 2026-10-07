Москва7 окт Вести.Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава РФ ведет разработку ряда вакцин против онкологических заболеваний. Об этом генеральный директор НМИЦ Радиологии Минздрава РФ, главный внештатный специалист-онколог Андрей Каприн сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Международного форума (Женский диалог) в Туркменистане.

Пока это исследовательский проект. Мы занимаемся в нашем центре этим исследовательским проектом. Еще рано пока делать выводы, но мы действительно первые в мире применили вакцину при меланомах. Это поддержка Минздрава и правительства. Было очень много сделано для того, чтобы мы были первыми. Сейчас разрабатываются другие вакцины. А пока еще с больными, которые находятся в группе исследований, идет анализ заявил Каприн

Он также сообщил, против каких раковых опухолей идет разработка препаратов.

Сейчас – при меланоме, а потом будет на очереди немелкоклеточный рак легкого, мелкоклеточный рак легкого. А потом подумаем о поджелудочной железе. В общем, есть уже большие наработки с Институтом Гамалеи, но еще раз я скажу, что эта технология – это не сама вот вакцина, как она есть, это технология, ... и надо ее отрабатывать для того, чтобы делиться добавил главный онколог Минздрава РФ

Каприн также заявил, что РФ готова показать пример другим странам в вопросах профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями.

Раннее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников "Элефуза".