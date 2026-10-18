Москва18 октВести.Устойчивость бактерий к антибиотикам через 25-30 лет может стать одним из ведущих факторов смертности в мире наравне с онкозаболеваниями, заявил вице-президент Российской академии наук, научный руководитель химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Степан Калмыков.
Через 25-30 лет от антибиотикорезистентности будет умирать больше, чем от онкологиисказал ученый на международной конференции SKIF-2026 в Новосибирске
Калмыков объяснил, что антибиотикорезистентность - это способность бактерий сохранять жизнеспособность и размножаться, несмотря на применение антибактериальных препаратов. В результате лекарства перестают эффективно справляться с инфекциями. Одной из причин распространения этой проблемы стало бесконтрольное использование антибиотиков в медицине и сельском хозяйстве.
По словам Калмыкова, устойчивость микроорганизмов к лекарствам входит в число вопросов, которые обсуждают национальные академии наук стран БРИКС и БРИКС+. Среди других угроз биологической безопасности он выделил неконтролируемое распространение новых вирусов и бактерий.
Вице-президент РАН также отметил важность международного сотрудничества в области охраны окружающей среды, климатических исследований и энергетики. Еще одним приоритетом ученый назвал продовольственную безопасность, тесно связанную с борьбой с бедностью, в частности в странах Африки и Латинской Америки.
Международная конференция SKIF-2026 ("Синхротронные исследования: наука, знания, инновации, будущее") открылась в Новосибирске 18 октября и продлится до 23 октября. На мероприятие зарегистрировались более 700 ученых из России, США, Китая, Казахстана, Республики Корея и других стран.
Ранее сообщалось, что младенческая смертность в России достигла исторического минимума.