Вице-президент РАН Калмыков озвучил один из факторов роста смертности в мире

В РАН назвали один из факторов роста смертности в мире Вице-президент РАН Калмыков озвучил один из факторов роста смертности в мире

Москва18 окт Вести.Устойчивость бактерий к антибиотикам через 25-30 лет может стать одним из ведущих факторов смертности в мире наравне с онкозаболеваниями, заявил вице-президент Российской академии наук, научный руководитель химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Степан Калмыков.

Через 25-30 лет от антибиотикорезистентности будет умирать больше, чем от онкологии сказал ученый на международной конференции SKIF-2026 в Новосибирске

Калмыков объяснил, что антибиотикорезистентность - это способность бактерий сохранять жизнеспособность и размножаться, несмотря на применение антибактериальных препаратов. В результате лекарства перестают эффективно справляться с инфекциями. Одной из причин распространения этой проблемы стало бесконтрольное использование антибиотиков в медицине и сельском хозяйстве.

По словам Калмыкова, устойчивость микроорганизмов к лекарствам входит в число вопросов, которые обсуждают национальные академии наук стран БРИКС и БРИКС+. Среди других угроз биологической безопасности он выделил неконтролируемое распространение новых вирусов и бактерий.

Вице-президент РАН также отметил важность международного сотрудничества в области охраны окружающей среды, климатических исследований и энергетики. Еще одним приоритетом ученый назвал продовольственную безопасность, тесно связанную с борьбой с бедностью, в частности в странах Африки и Латинской Америки.

Международная конференция SKIF-2026 ("Синхротронные исследования: наука, знания, инновации, будущее") открылась в Новосибирске 18 октября и продлится до 23 октября. На мероприятие зарегистрировались более 700 ученых из России, США, Китая, Казахстана, Республики Корея и других стран.

Ранее сообщалось, что младенческая смертность в России достигла исторического минимума.