Politico: количество случаев заражения "супербактерией" в Европе выросло на 72%

В Европе выросло число заражений устойчивой к антибиотикам бактерией Politico: количество случаев заражения "супербактерией" в Европе выросло на 72%

Москва18 ноя Вести.В европейских больницах растет число случаев заражения устойчивыми к антибиотикам штаммами бактерии Klebsiella pneumoniae. Об этом пишет газета Politico.

Politico привела данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), согласно которым количество случаев заражения с 2019 по 2025 годы выросло на 72%.

Чаще всего инфекция поражает легкие и вызывает пневмонию, однако может приводить и к заболеваниям других органов. По информации издания, смертность при заболеваниях, вызванных такими штаммами, достигает 40–70%.

При этом некоторые разновидности бактерии практически не поддаются лечению даже новейшими антибиотиками.

Представитель центра Кристиан Гиске назвал распространение устойчивых к лекарствам бактерий "серьезной угрозой для системы здравоохранения".

По данным организации, ежегодно в странах Евросоюза, Норвегии и Исландии от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, умирают около 35 тысяч человек.

Ранее в Российской академии наук назвали один из главных факторов смертности. По данным РАН, антибиотикорезистентность идет наравне с онкологией.