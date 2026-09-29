Москва29 сен Вести.Около 12% всех новых случаев онкологических заболеваний в мире связаны с инфекциями, причем подавляющее большинство из них приходится всего на пять возбудителей. Об этом свидетельствуют результаты глобального исследования, опубликованного в журнале The Lancet Oncology.

По данным авторов работы, в 2024 году с инфекциями было связано примерно 2,3 миллиона случаев рака. Лидером среди возбудителей стала бактерия Helicobacter pylori, которой заражена приблизительно половина населения планеты. С ней исследователи связывают около 760 тысяч новых случаев онкозаболеваний за год — примерно 4% от всех диагностированных. Бактерия способна вызывать хроническое воспаление и повреждение слизистой желудка, повышая риск развития рака.

Почти такой же вклад внес вирус папилломы человека (ВПЧ) — около 750 тысяч случаев. Некоторые его типы провоцируют рак шейки матки и ряд других злокачественных опухолей. Еще порядка 2% случаев рака связаны с вирусом гепатита B. В пятерку основных возбудителей также вошли вирус Эпштейна — Барр и вирус гепатита C, который, как и гепатит B, вызывает хроническое поражение печени и повышает риск рака этого органа.

Особенно высока доля связанных с инфекциями опухолей в странах с низким и средним уровнем дохода — на них пришлось около трех четвертей таких случаев. Наибольшее их число зарегистрировано в Восточной Азии.

Авторы подчеркивают, что значительную часть подобных случаев рака потенциально можно предотвратить. Для ВПЧ и гепатита B существуют вакцины, а H. pylori поддается выявлению и лечению. Таким образом, профилактика и своевременная терапия инфекций способны одновременно снижать риск развития некоторых видов онкозаболеваний.

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