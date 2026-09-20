Москва20 сен Вести.Канцерогенные продукты не приводят к раку мгновенно и гарантированно — речь идет о статистически подтвержденном повышении риска при регулярном употреблении на протяжении многих лет. Об этом в беседе с RT рассказала кандидат медицинских наук, онколог Анастасия Фатьянова, эксперт лаборатории "Гемотест".

По словам специалиста, колбасы, сосиски и бекон относятся к канцерогенам I группы, то есть имеют достаточные доказательства связи с развитием рака.

Когда мы говорим о так называемых канцерогенных продуктах, важно понимать, что они не вызывают рак мгновенно и гарантированно. Здесь речь идет о статистически подтверждённом повышении риска при регулярном употреблении в течение многих лет пояснила Фатьянова

Она привела данные: ежедневное употребление около 50 г такого продукта (примерно два ломтика бекона) повышает риск колоректального рака приблизительно на 18%. Причина — добавки для консервации, которые в организме превращаются в N-нитрозосоединения, обладающие канцерогенным действием.

Красное мясо — говядина, свинина, баранина — отнесено к "вероятным канцерогенам". Доказательств его связи с раком меньше, чем для колбасных изделий, но прослеживается риск развития опухолей кишечника, желудка и поджелудочной железы.

Отдельно врач выделила алкоголь.

Алкоголь относят к канцерогенам I группы: этанол связан минимум с семью видами рака: полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, молочной железы и кишечника. Стоит учесть, что канцерогенными могут быть не только сами продукты, но и способы их приготовления. Например, жарка до темной корочки или на открытом огне повышает риск развития рака из-за того, что при готовке таким способом образуются канцерогенные вещества — полициклические ароматические углеводороды. Отдельная категория риска — сильносоленые, копченые и маринованные продукты. Избыток соли повреждает защитную слизистую оболочку желудка и создает благоприятные условия для более активного развития хеликобактерной инфекции, повышающей риск рака желудка отметила Фатьянова

Канцерогенными свойствами могут обладать и продукты, пораженные плесенью. Афлатоксины, которые образуются, например, в неправильно хранившихся орехах, злаках и сухофруктах, — сильнейший природный канцероген, способный приводить к раку печени.