Стало известно, есть ли риск распространения супербактерии в России Врач Кондрахин указал на риск распространения опасной супербактерии в РФ

Москва21 ноя Вести.Риск распространения супербактерии Klebsiella pneumoniae в РФ существует, так как жители страны могут посещать Европу, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже предупредила о новой угрозе. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Пирогова Андрей Кондрахин.

Бактерия нечувствительна к большинству антибиотиков и особенно опасна для людей со слабым иммунитетом или пациентов отделений реанимации, отметил врач. Ученым из РФ известно о ней еще с 2010 года, и они держат ситуацию под контролем, добавил Кондрахин.

Риск, конечно, существует. Дело в том, что мы видим миграцию населения. Население может ездить в Европу. Мы попадаем в различные лечебно-профилактические учреждения на территории Российской Федерации, и если где-то происходит, скажем так, рядом нахождение пациента с такой вот достаточно серьезной Klebsiella pneumoniae, штамм который достаточно серьезный, они чувствительны к антибиотикам, то это может, конечно, передаться и другим пациентам, поэтому распространение имеет место быть, и оно может действительно быть заявил врач

Он добавил, что специалисты из РФ участвуют в большинстве европейских конференций, которые направлены на поиск способа преодоления резистентности к антибиотикам. Сейчас самым лучшим средством для противостояния супербактерии будут противоэпидемические мероприятия, отметил Кондрахин.

И, конечно, у нас есть новые, достаточно хорошие разработанные схемы, в том числе давно известные - это бактериофаги, которые мы используем для того, чтобы взять под контроль эту инфекцию, которая вызывается вот как раз-таки Klebsiella pneumoniae заявил Кондрахин

Гражданам страны врач посоветовал не принимать антибиотики без назначения, поменьше посещать стационары клиник и соблюдать меры профилактики.

Ранее в ВОЗ указали на высокий риск распространения не поддающейся лечению супербактерии Klebsiella pneumoniae в ЕС. При этом в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи заявили, что в РФ создали препарат, который способен бороться с опасной бактерией из Европы.