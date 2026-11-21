В России создан препарат против опасной бактерии из Европы Гинцбург: Россия обладает препаратом против супербактерии из Европы

Москва21 ноя Вести.В РФ создали препарат, который способен бороться с опасной бактерией из Европы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения России Александр Гинцбург. По его словам, речь идет о препарате "Фтортиазинон".

Сейчас это препарат, который преодолевает антибиотикорезистентность, потому что Klebsiella pneumoniae не сама по себе страшная, страшны штаммы, которые устойчивы к антибиотикам. Поэтому "Фтортиазинон", который сделан в институте Гамалеи, преодолевает эту устойчивость объяснил Гинцбург

Он добавил, что "Фтортиазинон" широко используется в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена на послеоперационных пациентах, которые сталкиваются с тяжелыми осложнениями. Кроме того, Гинцбург рассказал об успешном применении препарата в клиниках Башкирского медицинского университета.

Ранее в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний сообщили об опасной, устойчивой к лекарствам "супербактерии" Klebsiella pneumoniae, которая распространяется в европейских странах. Во Всемирной организации здравоохранения расценили риск распространения этой бактерии как высокий.