Москва8 нояВести.Российские ученые смогли разработать так называемый химерный белок, который позволяет сильнее активизировать иммунитет против клещевого энцефалита. Такие данные следуют из патента, с которым ознакомились в ТАСС.
Уточняется, что соединение станет основой для новой вакцины против этого заболевания.
Изобретение обеспечивает высокую иммуногенность при использовании в качестве антигена в вакцине против клещевого энцефалитаследует из документа
Там также объясняется, как ученые пришли к результату. Они создали генетическую конструкцию - плазмиду, которая была помещена в бактерии E. Coli. Благодаря этому микроорганизмы начали производить гибридный белок.
Эффективность позже проверили на мышах. Им вводили белок, а потом замеряли, сколько защитных антител выработалось в организме. Испытания показали, что разработанное соединение вызывает более сильный иммунный ответ.
Ранее ученые назвали лучшие сроки вакцинации от энцефалита в Московском регионе