ТАСС: российские ученые создали основу для новой вакцины от энцефалита

В России создали белок для сверхусиленной вакцины от энцефалита ТАСС: российские ученые создали основу для новой вакцины от энцефалита

Москва8 ноя Вести.Российские ученые смогли разработать так называемый химерный белок, который позволяет сильнее активизировать иммунитет против клещевого энцефалита. Такие данные следуют из патента, с которым ознакомились в ТАСС.

Уточняется, что соединение станет основой для новой вакцины против этого заболевания.

Изобретение обеспечивает высокую иммуногенность при использовании в качестве антигена в вакцине против клещевого энцефалита следует из документа

Там также объясняется, как ученые пришли к результату. Они создали генетическую конструкцию - плазмиду, которая была помещена в бактерии E. Coli. Благодаря этому микроорганизмы начали производить гибридный белок.

Эффективность позже проверили на мышах. Им вводили белок, а потом замеряли, сколько защитных антител выработалось в организме. Испытания показали, что разработанное соединение вызывает более сильный иммунный ответ.

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