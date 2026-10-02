В ФМБА рассказали, что вакцина "Аллергарда" помогает и людям с пищевой аллергией ФМБА: вакцина "Аллергарда" также помогает людям с пищевой аллергией

Москва2 окт Вести.Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы "Аллергарда" позволяет побороть также и симптомы перекрестной пищевой аллергии за счет использования комбинации из двух белков. Об этом рассказала ИС "Вести" заместитель главного врача НМИЦ аллергологии и иммунологии ФМБА России Евгения Назарова.

"Аллергарда" - новое поколение аллерген-специфической иммунотерапии. Ее главное отличие заключается в использовании рекомбинантного генно-инженерного препарата, разработанного на основе отдельных структурных компонентов аллергена, а не цельного белка или природного аллергенного экстракта.

Вот эта комбинация из двух белков позволяет нам помочь пациентам не только с аллергическим риноконъюнктивитом, а также еще и побороть симптомы перекрестной пищевой аллергии, потому что большинство наших пациентов — это больше 75% — те, у которых есть аллергия на пыльцу березы и есть еще перекрестная пищевая аллергия на яблоки, груши, все косточковые рассказала Назарова

"Аллергарда" вызывает очень высокий защитный иммунитет, полностью избавляя от аллергических реакций примерно 25% привитых и формируя во всех случаях очень высокий защитный иммунитет, рассказала ранее ИС "Вести" руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

30 сентября Минздрав РФ сообщил, что зарегистрировал российскую аллерговакцину "Аллергарда".