В ФМБА анонсировали получение вакцины от аллергии пациентами этой осенью

В России планируется привить до 60 тысяч пациентов от аллергии В ФМБА анонсировали получение вакцины от аллергии пациентами этой осенью

Москва1 окт Вести.С конца октября 2026 года вакциной от аллергии "Аллергарда" планируется привить до 60 тысяч пациентов перед следующим сезоном пыления, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"Аллергарда" предназначена для взрослых старше 18 лет и может использоваться для профилактики бронхиальной астмы у аллергиков. Препарат может назначить только врач, исходя из медицинских показаний и результатов обследования. Мы планируем уже перед следующим сезоном пыления, то есть начиная с конца октября текущего года, привить несколько десятков тысяч пациентов, до 60 тысяч сказала она

В среду Минздрав России сообщил о регистрации отечественной аллерговакцины "Аллергарда" для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита.

Уникальная российская вакцина от аллергии на пыльцу березы, эффективна и при перекрестной пищевой аллергии. Об этом ИС "Вести" заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.