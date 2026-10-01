Москва1 октВести.С конца октября 2026 года вакциной от аллергии "Аллергарда" планируется привить до 60 тысяч пациентов перед следующим сезоном пыления, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
"Аллергарда" предназначена для взрослых старше 18 лет и может использоваться для профилактики бронхиальной астмы у аллергиков. Препарат может назначить только врач, исходя из медицинских показаний и результатов обследования. Мы планируем уже перед следующим сезоном пыления, то есть начиная с конца октября текущего года, привить несколько десятков тысяч пациентов, до 60 тысячсказала она
В среду Минздрав России сообщил о регистрации отечественной аллерговакцины "Аллергарда" для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита.
Уникальная российская вакцина от аллергии на пыльцу березы, эффективна и при перекрестной пищевой аллергии. Об этом ИС "Вести" заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.