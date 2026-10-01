Глава ФМБА рассказала, как в мире оценили российскую вакцину "Аллергарда" Скворцова: вакцина "Аллергарда" вызвала бум у иммунологов-аллергологов мира

Москва1 окт Вести.Уникальная российская вакцина от аллергии на пыльцу березы "Аллергарда" вызвала настоящий бум в мире, и после завершения клинических исследований можно будет говорить в том числе и о ее экспорте. Об этом сообщила в интервью ИС "Вести" руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Вакцина, по ее словам, продемонстрировала снижение проявлений аллергии в шесть-семь раз.

"Аллергарда" вызвала целый бум в мировом обществе иммунологов-аллергологов. И в настоящее время ученые абсолютно из разных стран, в том числе и недружественных России, и пишут, и приглашают наших авторов этой вакцины, Институт иммунологии ФМБА, выступать спикерами на крупнейших конгрессах рассказала Скворцова

По ее словам, после завершения испытаний вакцины можно будет говорить и о ее экспорте, хотя приоритетом останутся россияне.

Вакцина, соответственно, попадет в гражданский оборот, вместе мы работаем над этим с нашим индустриальным партнером. Безусловно, встанет вопрос и об экспортном потенциале. Но приоритетом является, безусловно, удовлетворение потребностей населения нашей страны сообщила Скворцова

Ранее инновационная вакцина "Аллергарда" получила временное регистрационное удостоверение.