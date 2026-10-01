Москва1 окт Вести.Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы "Аллергарда" не просто ослабляет симптомы, но и создает длительную иммунологическую защиту организма. Об этом сообщила в интервью ИС "Вести" руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она обратила внимание на то, что "Аллергарда" – первая в мире рекомбинантная генно-инженерная вакцина.

Вакцина не просто ослабляет симптомы аллергии, но позволяет создать длительную иммунологическую защиту, иммунологическую толерантность. Как долго она длится, мы продолжаем наблюдать, но, как минимум, несколько месяцев отметила Скворцова

Ранее глава ФМБА) рассказала, как оценили в мире вакцину от аллергии на пыльцу березы.

30 сентября Минздрав РФ сообщил, что зарегистрировал российскую аллерговакцину "Аллергарда" для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы. Министерство пояснило, что это новое поколение аллерген-специфической иммунотерапии.