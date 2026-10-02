Москва2 окт Вести.Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы "Аллергарда" вызывает очень высокий защитный иммунитет, полностью избавляя от аллергических реакций примерно 25% привитых. При этом во всех случаях формируется очень высокий защитный иммунитет, сообщила ИС "Вести" руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Препарат уже получил временное регистрационное удостоверение. Вводить его пациенту необходимо всего пять раз – по одному уколу в месяц.

Очень высокая эффективность вакцины, которая позволяет либо вообще избавить от аллергических реакций примерно 25% привитых, либо снизить в 6-7 раз выраженность аллергических реакций и, таким образом, достаточно легко перенести сезон пыления. Причем в 100% случаев вызывая очень высокий защитный иммунитет, формируя высокие титры иммуноглобулинов G сообщила руководитель ФМБА

Ранее Вероника Скворцова рассказала, что с конца октября 2026 года вакциной от аллергии "Аллергарда" планируется привить до 60 тысяч пациентов перед следующим сезоном пыления.