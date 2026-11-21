ВОЗ оценила риск распространения супербактерии в ЕС как высокий

В ВОЗ расценили риск распространения супербактерии в ЕС как высокий ВОЗ оценила риск распространения супербактерии в ЕС как высокий

Москва21 ноя Вести.Риск распространения не поддающейся лечению супербактерии Klebsiella pneumoniae в ЕС оценивается как высокий, заявили РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщили об опасной, устойчивой к лекарствам "супербактерии" Klebsiella pneumoniae, распространяющейся в Европе​​​.

В ВОЗ напомнили, что устойчивые бактерии могут перемещаться вместе с пациентами через границы государств. При этом, отметили в организации, распространение инфекции можно замедлить строгим соблюдением мер инфекционного контроля в больницах, осмотрительным применением антибиотиков и оперативным проведением лабораторных исследований.

Главный риск — исчерпание доступных вариантов лечения… Если первый назначенный антибиотик не помогает, вероятность летального исхода для пациента в стационаре возрастает предостерегли в ВОЗ

Ранее сообщалось, что в европейских больницах растет число случаев заражения устойчивыми к антибиотикам штаммами бактерии Klebsiella pneumoniae.