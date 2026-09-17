ВОЗ: ситуация с эпидемией Эболы в ДР Конго показывает признаки улучшения

В ВОЗ рассказали о ситуации с эпидемией Эболы в ДР Конго ВОЗ: ситуация с эпидемией Эболы в ДР Конго показывает признаки улучшения

Москва17 сен Вести.Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго продолжает распространяться и приводить к смертям, но есть признаки улучшения ситуации. Такое заявление сделал генсек Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, его слова приводит телеканал Africanews.

Мы начинаем наблюдать обнадеживающие признаки, что мы одерживаем верх Эболы]. сказал Гебрейесус

По словам генсека ВОЗ, набирает обороты опробование методов лечения и профилактика повторного заболевания для пациентов, которые смогли вылечиться. Он уточнил, что скоро начнут испытывать вакцины, но вместе с тем добавил, что эпидемия продолжает распространяться и уносить жизни людей.

По официальным данным ДР Конго, число подтвержденных случаев смерти от Эболы превысило 3,5 тысячи. Всего зафиксировано 7 258 случаев заболевания. Показатель смертности составляет 48,4%.

В стационарах продолжают находиться 903 пациента с признаками заболевания.

Вспышка Эболы была зафиксирована в конце весны в ДР Конго и Уганде. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через государственную границу России. Ведомство также сообщало, что эффективность российских тестов для диагностики Эболы подтверждена в реальных условиях в Уганде.

Газета Financial Times не исключила, что вспышка лихорадки Эбола может стать репетицией новой мировой пандемии.