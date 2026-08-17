Вспышка Эболы в ДРК стала самой смертоносной в истории страны В ДРК зафиксировали рекордную по смертности вспышку Эболы

Москва17 авг Вести.В Демократической Республике Конго (ДРК) зафиксирована самая смертоносная вспышка лихорадки Эбола в истории страны, передает Sky News.

По данным портала, число подтвержденных случаев достигло 4945, из них 2325 завершились летальным исходом. Это превышает показатель предыдущей крупной вспышки 2018-2020 годов, когда умерли 2299 человек.

Глава гуманитарного ведомства ООН Том Флетчер заявил, что ситуация в ДРК вызывает серьезную тревогу. По его словам, сейчас от эпидемии может умирать примерно один человек каждые 30 минут.

В июле вспышка уже стала крупнейшей в стране по числу заболевших. При этом летальность среди подтвержденных случаев выросла примерно с 20% в начале июня до 46%. Эксперты связывают это с поздним выявлением заболевших, недостатками эпидемиологического надзора и ограниченным доступом к медицинской помощи.

ООН выделила ДРК и соседним странам дополнительные 30,5 млн долларов на борьбу с эпидемией. В эпицентр вспышки также направили дополнительные медицинские и гуманитарные команды. По данным ООН, вирус распространился на шесть из 26 провинций страны.

Лихорадка Эбола — высокозаразное вирусное заболевание с высокой смертностью. Впервые его зарегистрировали в 1976 году в Судане и ДРК (недалеко от реки Эбола). Заболевание поражает человека, некоторых приматов и парнокопытных животных. К основным причинам летального исхода относятся массивная кровопотеря, интоксикация организма, а также гиповолемический и инфекционно-токсический шок.

Крупнейшая вспышка Эболы произошла в 2013–2016 годах в Западной Африке. Тогда заболело более 28 тысяч человек, умерло около 11 тысяч человек.