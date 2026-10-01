Число умерших от Эболы в ходе вспышки в ДР Конго приближается к 4 тыс.

Вспышка Эболы может стать самой смертоносной в истории ДРК Число умерших от Эболы в ходе вспышки в ДР Конго приближается к 4 тыс.

Москва1 окт Вести.Количество лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 3 982. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ.

Вспышкой затронуты 7 из 26 провинций страны.

Вспышка началась в середине мая 2026 года в провинции Итури. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) сразу объявила эту ситуацию чрезвычайной - она имеет международное значение. Власти и специалисты подчеркивают: эта вспышка может стать самой смертоносной в истории ДРК.

Эксперты и местные врачи отмечают: реальные цифры могут быть выше официальных. На точность статистики влияют сложности с диагностикой, труднодоступность некоторых районов, а также продолжающиеся в регионе вооруженные конфликты, которые мешают оперативно выявлять случаи и оказывать помощь.

По данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, с начала вспышки погибли более 50 медицинских работников.

Первый случай заражения человека вирусом Эбола был зарегистрирован на территории современной ДРК в 1976 году. Вспышка в ДРК является 17-й по счету.

Ранее эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что вирус Эбола способен мутировать, как и любая другая инфекция.