Москва29 сенВести.Вирус Эбола способен мутировать, как и любая другая инфекция. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в комментарии ТАСС.
Эбола, как и любая другая вирусная инфекция, может мутироватьсказал он, добавив, что для получения полной информации о вирусе и происходящих с ним изменениях необходимо получать данные непосредственно из эпицентра его распространения
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения от 24 сентября, в Конго зарегистрировано 7 733 подтвержденных случая Эболы, 3 732 заболевших умерли. Летальность составляет 48,3%.