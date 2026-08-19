В ДР Конго сообщили о более чем 5 тыс. случаях Эболы

Эболу подтвердили более чем у 5 тыс. человек в ДР Конго В ДР Конго сообщили о более чем 5 тыс. случаях Эболы

Москва19 авг Вести.Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола во время вспышки в Демократической Республике Конго превысило 5 тысяч. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Роже Камба.

За три месяца по состоянию на сегодняшний день (18 августа - прим. ред​​​.) мы зафиксировали чуть более пяти тысяч подтвержденных случаев сказал он во время пресс-конференции в столице ДРК Киншасе

За время вспышки в стране умерли более 2,3 тыс. человек. Заболевание распространяется в шести провинциях: Нижнее Уэле, Верхнее Уэле, Итури, Северное Киву, Южное Киву и Чопо. Летальность штамма Бундибугио оценивается примерно в 47%.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что в ДРК зафиксировали самую смертоносную вспышку Эболы в истории страны. По данным портала, было подтверждено 4945 случаев заражения, из которых 2325 закончились смертью пациентов. Этот показатель превысил число жертв предыдущей крупной вспышки 2018-2020 годов, когда умерли 2299 человек.