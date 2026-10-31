Москва31 октВести.В мире возрастает риск распространения нового штамма коронавируса - PJ.2.1. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Специалисты предупредили, что с момента первого обнаружения в мае 2026 года данный вариант распространился по нескольким континентам.
По мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастаетговорится в материале
Кроме того, в офисе ВОЗ уточнили, что в настоящее время нет опубликованных клинических данных, которые указывали бы на то, что вызванная новым штаммом инфекция могла бы приводить к более тяжелым последствиям по сравнению с вариантами SARS-CoV-2.
Ранее ученые Сеченовского университета впервые в России связали постковидные осложнения с длительным сохранением компонентов SARS-CoV-2 в тканях внутренних органов.