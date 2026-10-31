ВОЗ: риск распространения нового штамма коронавируса PJ.2​​​.1 в мире возрастает ВОЗ предупредила о растущих рисках распространения нового штамма COVID-19

Москва31 окт Вести.В мире возрастает риск распространения нового штамма коронавируса - PJ.2​​​.1. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты предупредили, что с момента первого обнаружения в мае 2026 года данный вариант распространился по нескольким континентам.

По мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает говорится в материале

Кроме того, в офисе ВОЗ уточнили, что в настоящее время нет опубликованных клинических данных, которые указывали бы на то, что вызванная новым штаммом инфекция могла бы приводить к более тяжелым последствиям по сравнению с вариантами SARS-CoV-2.

Ранее ученые Сеченовского университета впервые в России связали постковидные осложнения с длительным сохранением компонентов SARS-CoV-2 в тканях внутренних органов.