Москва27 октВести.Новый вид коронавируса PJ.2.1 теоретически может интенсивнее передавать инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным ведомства, это может быть связано с особенностями взаимодействия вируса с клетками человека.
Основная особенность нового варианта заключается в повышенной способности S-белка вируса связываться с рецептором ACE2 на поверхности клеток человека, что теоретически может способствовать более интенсивной передаче инфекцииговорится в заявлении
В Роспотребнадзоре отметили, что в России не зафиксированы случаи заражения новым вариантом коронавируса, и подчеркнули, что специалисты следят за этой ситуацией.
Вариант коронавируса PJ.2.1 распространяется в США, Канаде и странах Европы и в скором времени может добраться до России, рассказывал газете "Известия" глава центра "Персонифицированная медицина" Казанского федерального университета Альберт Ризванов.