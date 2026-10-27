Новый вариант COVID PJ.2.1 может интенсивнее передавать инфекцию Роспотребнадзор: новый вариант COVID может интенсивнее передавать инфекцию

Москва27 окт Вести.Новый вид коронавируса PJ.2.1 теоретически может интенсивнее передавать инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, это может быть связано с особенностями взаимодействия вируса с клетками человека.

Основная особенность нового варианта заключается в повышенной способности S-белка вируса связываться с рецептором ACE2 на поверхности клеток человека, что теоретически может способствовать более интенсивной передаче инфекции говорится в заявлении

В Роспотребнадзоре отметили, что в России не зафиксированы случаи заражения новым вариантом коронавируса, и подчеркнули, что специалисты следят за этой ситуацией.

Вариант коронавируса PJ.2.1 распространяется в США, Канаде и странах Европы и в скором времени может добраться до России, рассказывал газете "Известия" глава центра "Персонифицированная медицина" Казанского федерального университета Альберт Ризванов.