Доктор Мясников раскрыл, опасен ли COVID-19 на сегодняшний день Доктор Мясников: COVID-19 останется, но переносить его будут легче

Москва3 окт Вести.COVID-19 мутировал и перешел в сторону большей заразности, однако снизилась и тяжесть заболевания. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он обратил внимание на то, что в мире не существует абсолютно безопасных вирусов.

С COVID произошло то, что, в общем-то, мы говорили, предрекали еще в самом начале: что он будет мутировать, что он будет идти в сторону большей заразности, охватывать все больше людей и [будет] меньшей тяжести, потому что будет распространяться иммунитет… Мы будем болеть легко. Что, собственно, и происходит в большинстве случаев отметил Мясников

Однако, по его словам, для людей из группы риска инфекция все равно остается опасной.

Сам COVID не всех приводил в реанимацию. Он приводил пожилых, ослабленных, хронически больных и так далее. Это осталось и по сей день: люди из группы риска – им любая инфекция вирусная является опасной заключил Мясников

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости вирусными инфекциями. Так, на 38-й неделе 2026 года (середина сентября) было зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, что на 33,8% выше показателя предыдущей недели.