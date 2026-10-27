"Известия": циркулирующий в США и Европе штамм COVID-19 скоро может попасть в РФ

СМИ узнали о риске для России из-за нового штамма коронавируса на Запада "Известия": циркулирующий в США и Европе штамм COVID-19 скоро может попасть в РФ

Москва27 окт Вести.Вариант коронавируса PJ.2.1, который распространяется в США, Канаде и странах Европы, в скором времени может добраться до России.

Такое предположение в интервью газете "Известия" высказал глава центра превосходства "Персонифицированная медицина" Казанского федерального университета Альберт Ризванов, являющийся членом-корреспондентом Академии наук Татарстана.

Собеседник издания отметил, что в современных условиях международных путешествий новые варианты коронавируса могут разноситься между странами за считаные дни.

Ризванов допустил существование отдельных завозных случаев заражения, которые могли остаться незамеченными. По его словам, потенциальное появление в России названного варианта коронавируса не обязательно означает, что он станет доминирующим.

Мы видели немало вариантов, которые первоначально вызывали обеспокоенность ученых, но так и не получили широкого распространения добавил эксперт

Ученый подчеркнул, что не стоит рассматривать этот штамм как предвестник новой опасной волны коронавируса. По его мнению, несмотря на большое количество мутаций, нет оснований считать его принципиально более опасным, чем другие варианты.

Научный руководитель Научно-исследовательского центра эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с изданием отметил, что широкое распространение PJ.2.1 в мире является серьезным основанием для эпидемиологического мониторинга и проверки необходимости обновления существующих вакцин.

Он подчеркнул, что даже самые современные методы моделирования не позволяют оценить эффективность препарата против этого варианта, поэтому необходимы эксперименты с антителами, которые вырабатываются в ответ на вакцину "Спутник V".

"Известия" со ссылкой на результаты исследования немецких ученых пишут, что разновидность штамма PJ.2.1 существенно отличается от предшественников и несет множественные мутации в спайковом белке коронавируса, который отвечает за проникновение в клетки человека. Штамм поражает пациентов преимущественно в возрасте 60 лет и старше.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук Георгий Викулов в интервью ИС "Вести" рассказал, как повторное заражение COVID-19 влияет на организм.